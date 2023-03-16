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Giriş Tarihi: 16.3.2023 17:21 Son Güncelleme: 16.3.2023 17:49

Bolu'daki deprem Marmara'daki fayı tetikler mi? AFAD’dan önemli açıklama

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bolu'da meydana gelen 4,8'lik deprem, kuzey Anadolu fay zonuna bağlı, küçük ve kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu tür çok kısa uzanıma sahip faylar üzerindeki depremlerin Marmara'daki fayları tetiklemesi söz konusu değildir" dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bolu’daki deprem Marmara’daki fayı tetikler mi? AFAD’dan önemli açıklama

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bolu'da meydana gelen 4,8'lik deprem sonrası açıklamada bulundu. Tatar, "10 Mart'ta Kayseri Hacılar'da 4,7 büyüklüğündeki bir depremden sonra bugün de Bolu'nun kuzeybatısında 4,8, hemen onun ardından da sınırlarımız dışında ancak Van'da da hissedilen 5,3 büyüklüğünde merkezüssü İran olan bir başka deprem oldu. Bugün Bolu'nun kuzeybatısında meydana gelen 4,8'lik deprem, kuzey Anadolu fay zonuna bağlı, küçük ve kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu tür çok kısa uzanıma sahip faylar üzerindeki depremlerin başka depremleri veya Marmara'daki fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Tamamen farklı fay sistemlerinden bahsediyoruz" dedi.

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Bolu'daki deprem Marmara'daki fayı tetikler mi? AFAD’dan önemli açıklama
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