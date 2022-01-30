AFAD’dan önemli açıklama: Fotoğraflar 2013 ve 2017 yayınlanmış

Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile İdlib Gerginliği Azaltma bölgelerindeki insani yardım çalışmalarını, AFAD koordinasyonunda STK'lerle sürdürdüğünü ve güvenli bölgelerdeki çalışmaların 2016'dan beri kış tedbirleri de dahil tüm mevsim şartlarını içerecek biçimde yürütüldüğü kaydedildi.

Güvenli bölgelerde, Türkiye'nin kontrolündeki kamplarda yalnız kar yağışlarının yoğun olduğu 6 günde bin 692 çadır, 2 bin 480 ton kömür, 23 bin 961 gıda kolisi, 46 bin 476 battaniye, 44 bin 774 giyim malzemesi dağıtıldığı bildirildi.

AFAD açıklamasında; "İddialar gerçeği yansıtmasa da dondurucu soğukların devam ettiği bölgede insani krizin boyutlarının daha da artmaması ve soğuk nedeniyle üzücü olayların yaşanmaması için sivil toplum kuruluşlarımızla insani yardım çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir"dedi.