AFAD’dan yeni rapor

AFAD,11 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremlerine ilişkin yeni bir rapor paylaştı. Raporda, "İlk deprem, Kahramanmaraş ve Hatay'da, ikinci deprem ise özellikle Malatya'da daha etkin oldu" bilgisi paylaşıldı. Depremlerin, 108 bin 812 kilometrekarelik alanda etkili olduğu vurgulanan raporda, "Donatı cinsinin seçimi ve işçilikteki kusurlar, yer hareketi tarafından affedilmeyen başlıca olumsuzluk durumlarından biri olmuştur. Akredite edilmiş usta, kalfa ve inşaat işçilerinin yapı inşaatlarında çalıştırılması hususunun önemi tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Yüzey faylanması açısından, depremlerde sırasıyla yaklaşık 290 kilometre ile 130 kilometre uzunluğunda yüzey kırığı ile 6.5 metreye varan yer değiştirmeler meydana gelmiştir. Yönetmelik kurallarına ve konstrüktif esaslara uyulmadan inşa edilmiş yapıların ciddi hasarlar gördüğü aşikârdır" denildi.