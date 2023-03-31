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Giriş Tarihi: 31.3.2023 11:38

AFAD'ın Çaki ve Latte'si zorlu bir eğitime girdi

AFAD Erzurum Köpek Eğitim Merkezi'ne getirilen 9 aylık Belçika malinois cinsi 'Çaki' ile Alman kurdu cinsi 'Latte', kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere zorlu bir eğitime tabi tutuluyor. Köpekler, eğitmenleri Çağla Kirik ve Buse Gül Çayırlık tarafından yetiştiriliyor.

DHA
AFAD’ın Çaki ve Latte’si zorlu bir eğitime girdi

'Keskin burunlar' olarak adlandırılan AFAD ekiplerinin, deprem, heyelan ve sel gibi afetlerde 'gözü kulağı' olan köpekler, hassasiyetle yetiştiriliyor. AFAD Erzurum İl Müdürlüğü'ne bağlı Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ndeki 'Köpek Eğitim Merkezi'nde 'Çaki' ve 'Latte' isimli arama köpekleri, getirildikleri ilk günden itibaren zorlu eğitimden geçiriliyor. Köpekleri, AFAD'ın melekleri Çağla Kirik ve Buse Gül Çayırlık yetiştiriyor.



ÖNCE EĞİTİM, SONRA SINAV
AFAD'ın arama kurtarma köpeklerinin, 'kentsel arama kurtarma' ve 'doğada arama kurtarma' çalışmalarında görev aldığını anlatan Köpekli Arama Ekip Amiri Tuncay Turhan, şunları söyledi:



"AFAD'a alınacak köpekler henüz yavruyken alınır. Aday köpekler, AFAD Köpek Eğitim Merkezlerinde 1 yıllık temel itaat, temel beceri, ileri itaat ve enkaz eğitimi alır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan aday köpekler, eğitmeniyle katıldığı Köpekli Arama Timleri Yeterlilik Sınavı'na girer.



Köpeğin yer aldığı tim, iki yılda bir yapılan sınavla komisyon karşısında parkur, ileri itaat etapları ve enkaz gibi aşamalarda belirlenen sınava tabi tutulur. Başarılı olması halinde sertifikalandırılır. Aday köpekler, böylece AFAD teşkilatının üyesi olur. Sınavı geçemeyenler ise bir yıl sonra tekrar sınava tabi tutulur."



Her an, her dakika ve her saat doğal afet olabileceği düşüncesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Turhan, Erzurum Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü olarak Hatay'da bulunduklarını ama Erzurum'daki ekibin de Türkiye'nin dört bir tarafında görev almaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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AFAD'ın Çaki ve Latte'si zorlu bir eğitime girdi
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