Afet bölgesi yeniden ayağa kalkıyor... İşte her türlü detayın düşünüldüğü yaşam alanları

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri, yeniden ayağa kalkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; afet bölgesinde, konteyner kentler, prefabrik evler ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sosyal donatıları tamamlayarak hizmete hazır hale getirdi.
HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Nurdağı ve İslahiye'de prefabrik ve yığma yapılardan toplam 1068 geçici yaşam alanı kuruldu. Geçici yaşam alanlarına taşınan depremzedeler, günlük yaşamda ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabiliyor. Yaşam evlerinde, nerdeyse iğneden ipliğe her şey var. Vatandaşlar ve çocuklar için sosyal donatı alanları da bulunuyor. Alanlarda kadın ve erkek kuaförleri, giyim ve gıda alışverişlerini yapabilecekleri sosyal marketler, halk eğitim kursları, hayvan tedavi ve kurtarma merkezi, Kur-an kursu, engelsiz yaşam ve uygulama merkezi, çocukların eğitimlerinin aksamaması için anaokulu, ilkokul, ortaokulun yanı sıra depremin olumsuz etkilerinin azaltması adına psikososyal destek birimleri hizmet veriyor.
KALICI KONUTLARIN İHALESİ YAPILDI
Nurdağı'nda 200 bin m2 alanda 370 konteyner, 24 yığma yapı vatandaşa teslim edildi. Kentte toplamda ise 3 bin 80 konteynerin kurulumu gerçekleşti. Geçici barınma alanları tamamlanırken TOKİ eliyle kalıcı konutların ilk çalışmaları da başlatıldı. Gaziantep'te yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 7 bin 748 afet konutu yapılacak. Nurdağı'nda 935 konutun, İslahiye'de ise bin 909 konutun ihalesi yapıldı. Zemin etüt çalışmalarının ardından yeni ihaleler yapılacak.
KÖYLER DE UNUTULMADI
Yeni yerleşim yerleri tespit edilirken, alanların fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu tespit ediliyor. Afet bölgesinde 420 bin 325 konut, 143 bin 261 köy evi olmak üzere 563 bin 586 konut yapılacak. Yöresel mimariye uygun inşa edilecek evlerin tamamı 3+1 şeklinde, 122 ile 127 metrekare arasında olacak. Ahırlarını kaybedenler için de yeni ahırlar yapılacak.