Afet bölgesi yeniden ayağa kalkıyor... İşte her türlü detayın düşünüldüğü yaşam alanları

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Nurdağı ve İslahiye'de prefabrik ve yığma yapılardan toplam 1068 geçici yaşam alanı kuruldu. Geçici yaşam alanlarına taşınan depremzedeler, günlük yaşamda ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabiliyor. Yaşam evlerinde, nerdeyse iğneden ipliğe her şey var. Vatandaşlar ve çocuklar için sosyal donatı alanları da bulunuyor. Alanlarda kadın ve erkek kuaförleri, giyim ve gıda alışverişlerini yapabilecekleri sosyal marketler, halk eğitim kursları, hayvan tedavi ve kurtarma merkezi, Kur-an kursu, engelsiz yaşam ve uygulama merkezi, çocukların eğitimlerinin aksamaması için anaokulu, ilkokul, ortaokulun yanı sıra depremin olumsuz etkilerinin azaltması adına psikososyal destek birimleri hizmet veriyor.