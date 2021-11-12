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Giriş Tarihi: 12.11.2021 21:03

Afet farkındalık eğitimi alanlara ‘Afet Çantası’  hediye edildi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Afet farkındalık eğitimi alanlara ‘Afet Çantası’  hediye edildi

2021 Afet Farkındalık yılı kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi'nde akademik ve idari personelleri ile öğrencilerin  Afet Farkındalık Eğitimi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim  üyesi Beyza Erkoç tarafından gerçekleştirildi.

Bu kapsamda eğitimi başarıyla tamamlayan Bülent Ecevit Üniversitesinin faklı bölümlerinde eğitim alan öğrencilere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Afet Çantası" hediye edildi. Alınan bilgiye göre, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Dr. Öğretim üyesi Beyza Erkoç, Afad İl Müdürü Ahmet Güngör, Şube Müdürü Sami Göktaş, Eğitim Uzmanı Aslan Dağlıoğlu ve öğrencilerin katılımı ile Afet Çantaları kendilerine takdim edildi. 2022 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmaları konuşulduğu program hediye takdimi ile son buldu.

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Afet farkındalık eğitimi alanlara ‘Afet Çantası’  hediye edildi
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