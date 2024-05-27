Afet mağdurlarının beklediği iş yerleri yükseliyor

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı projesi kapsamında yapımına başlanan iş yerleri ve konutlar yükseliyor. 99 bloktan oluşacak Malatya Çarşı Projesi'nde binaların yapımı, 150'ye yakın iş makinesi ve 600 civarında işçiyle sürdürülüyor. Yüksek katlı yapıların bulunmayacağı alanda, zemin artı iki, üç ve dört katlı bloklar yer alacak. 5 bin 74 bağımsız birimin tamamına yakını iş yeri ve ofisten oluşacak çarşı projesinde, daha önce bölgede konutlar bulunması ve buralarda ikamet eden vatandaşların olması nedeniyle 560 da konut yapılacak. Böylece buralarda ikamet eden vatandaşların da memnuniyeti esas alınacak.