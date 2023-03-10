Afet mutfağı hazırlanıyor

KocaeliBüyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kenti depreme hazırlama konusunda sürekli çalışmalar yürüttüklerine değinerek, olası depremin ardından "Afet Mutfağı" olarak hizmet verecek merkezin de bunlardan biri olduğunu anlattı. Büyükakın, inşaatı devam eden merkezin yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanı olduğu bilgisini vererek, "Burası günde 36 bin kişiye 3 öğün yemek çıkartabilecek, 100 bin kişiye çorba verebilecek merkeze dönüşecek. Aynı zamanda ekmek üretimi için de kullanılabilecek. Bunlar modüler tasarımlar" dedi.