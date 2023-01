Afete hazır bir Sakarya için dev proje

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin afet yönetim altyapısını güçlendirecek Güneşler İtfaiye Binası ve Afet Koordinasyon Merkezi projesinde ilk kazmayı çok kısa süre sonra vuracaklarını açıkladı. Seçim vaatleri arasında yer alan bir projeyi daha hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Yüce, afet bilincini üst düzeye çıkarmak, şehri olası afetlere karşı hazırlamak ve afet yönetim altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilecek çalışmanın önemine vurgu yaptı.11 bin 550 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek projenin afetlerde üs bölgesi olacağını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, tüm detayları düşünerek kapsamlı bir çalışma hazırladıklarını dile getirdi. Yüce, "Projeyi şehir merkezimize yakın bir konumda bulunan Karaköy mahallemizde inşa edeceğiz. Afet Koordinasyon Merkezi aynı zamanda bir eğitim üssü olacak. Burada afet ve acil durum eğitimlerinin tamamını uzman ekipler eşliğinde sunacağız. Afet bilincini üst düzeye çıkaracak, vatandaşlarımıza afet eğitimleri sunacak ayrıca şehir dışından da afet eğitimi için gelecek olanları konuk edeceğiz. Bir 17 Ağustos'u bir daha yaşamayalım, afetler aynı şekilde silinmeyen izler bırakmasın düşüncesiyle çalışıyoruz. İnsan hayatı her şeyden önemli" dedi.Yüce, Afet Koordinasyon Merkezi'nin detaylarına ilişkin ise şunları söyledi: "2 katlı olacak merkezimizin içerisinde deprem, mutfak yangın ve dumanlı alanlardan kaçış simülasyonları yer alacak. Ayrıca sanal gerçekliğe sahip deprem eğitim video seti, acil durum telefon ihbar simülasyonları, bilgilendirme ve test alanları bulunacak. Fay kırılım, bina salınım ve zemin sıvılaşma eğitim modülü ile deprem aletsel büyüklük modülü ve diğer tüm detaylar da projemizin içerisinde olacak. Burada afet öncesi ve sonrası tüm eğitimler uygulamalı olarak sunulacak. Vatandaşlarımızı da bu merkezde eğitimlere alacak. Afetlere karşı şehrimizde tam anlamıyla bir bilinç oluşturacağız" dedi. Yüce, proje içerisinde yatakhaneler ve sosyal alanların yer alacağını da söylediUluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2023 yılı BMX Dünya Kupası Yarışları takvimini resmi sitesinden yayınladı. Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarına sahip olan Sakarya, bu takvimde yine ilk sırada yer aldı. UCI'nin dünya kupası için Türkiye'de seçtiği tek şehir Sakarya oldu. Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek heyecan dolu ilk yarışı dünya, Sakarya'dan takip edecek. 4 ayrı ülkede 10 ayrı yarıştan oluşacak 2023 BMX Dünya Kupası Yarışlarının ilk iki yarışı 3-4 Haziran tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek.Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bisiklet Dostu Şehir unvanlı şehrimizde 2023 yılında yine uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Sakarya'mız yine bisiklet sporunun kalbi olacak. Dünyanın en heyecanlı yarışında bisikletin rüzgârı yine güzel şehrimizde esecek. Bisiklet Dostu Şehir ve Avrupa Spor Şehri unvanlarına yakışır bir yılı daha yaşayacak olmanın heyecanını ve gururunu hissediyoruz" diye konuştu. İlk iki yarışın Sakarya'da gerçekleştirilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "2023 UCI BMX Dünya Kupası Yarışlarının ilk iki yarışı Sakarya'mızda gerçekleştirilecek. İki yıl aradan sonra yine bir BMX Dünya Kupası Yarışlarına ev sahipliği yapmanın gururu var. 3-4 Haziran tarihlerinde dünyanın en iyi BMX bisikletçilerinin yarışacağı şampiyona şehrimizin ismini bu konuda zirveye taşıyacak. Bu tarihlerde tüm sporseverleri alanda görmek istiyoruz. Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz" ifadelerini kullandı.2021 UCI BMX Dünya Kupası'nın son dört yarışına ev sahipliği yaparak bisiklet dünyasında adından söz ettiren Sakarya, 2023 yılında da UCI BMX Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 3-4 Haziran tarihleri arasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi dünyanın en iyi bisikletçilerinin heyecan verici BMX yarışlarına sahne olacak. Heyecanı yerinde takip etmek için birçok ülkeden sporcu ve sporsever toplulukları Sakarya'ya gelecek. 2 gün sürecek nefes kesen yarışlar ise UCI kanalıyla tüm dünyada canlı yayınlanacak.Sakarya (Türkiye), 3 ve4 Haziran 2023Papendal (Hollanda),24 ve 25 Haziran 2023Sarrians (Fransa), 23 ve24 Eylül 2023Santiago del Estero(Arjantin), 7 ve 8 Ekim 2023Santiago del Estero(Arjantin), 13 ve 14 Ekim 2023Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 25 dönüm alan üzerinde hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde topraksız jeotermal serada 8 farklı çeşit domates ürettiklerini paylaştı. Türkiye'nin tarımsal kalkınma hamlesine, üretim odaklı anlayışına her alanda katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Yüce, 5 ayda yapılan üretimin 600 tonu aştığını ifade ederek, yıllık üretim hedefinin 1250 ton olduğunu söyledi.Türkiye'nin tarımsal kalkınma politikalarına Sakarya'dan çok güçlü bir destek sunduklarını, şehrin verimli topraklarını karış karış işlediklerini kaydeden Başkan Ekrem Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi, verimliliği ve kaliteyi artırmak, insan sağlığına faydalı olan ürünler yetiştirmek için harekete geçtik ve Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizi bu hedefler ışığında hayata geçirdik. Tamamen çevreci yatırımımızla organik üretim yapıyoruz" dedi.Atıl durumda olan alanı tarıma kazandırdıklarını da aktaran Başkan Yüce, "Tesisimizi kurduk ve ardından 8 çeşit 65 bin kök domates fidesinin dikimini gerçekleştirdik. Topraksız tarım uygulaması ve jeotermal ısıtmalı üretim ile 25 dönümden yıl boyunca 1250 ton üretim hedefliyoruz. İnşallah ülkemizin jeotermal sera üretim rakamlarına Sakarya'dan güçlü bir şekilde destek olacağız" diye konuştu.Sakarya, son yıllarda spor alanındaki iddialı duruşunun karşılığını aldı. Kısa bir zaman dilimi içinde hayata geçirilen BMX ve MTB Dünya Kupası yarışları, Petlas Off-road Türkiye Şampiyonası, Tour Of Sakarya uluslararası yarışları, 30 farklı branşta şehrin dört bir yanında yeni yeteneklerin keşfedildiği amatör spor faaliyetleri, Büyükşehir Hentbol Takımı'nın Süper Lig serüvenin başlaması ve özellikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için şehirde yapılan yatırımlar şehre yeni bir ödül getirdi. Danimarka'da alınan 'Bisiklet Şehri' unvanından sonra Başkan Yüce bu kez rotasını Belçika'ya çevirdi. Yüce, Brüksel'de bu kez 'Avrupa Spor Şehri' ödülünü bizzat aldı. Sakarya bu ödülle birlikte 2022 yılının Avrupa Spor Şehri unvanına sahip oldu. Avrupa Spor Başkentleri Federasyonu'na (ACES) yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla gelen bu unvanın Sakarya'nın markalaşması için çok önemli olduğunu ifade eden Yüce, "Bizi bu konuda cesaretlendiren Cumhurbaşanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, yanımızda olan tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyor ve geleceğin yıldız şehri Sakarya için çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Spor dünyadaki her şeyin merkezinde. Bu alanda başarılı olursak, her alanda başarıyı sağlayacağımızdan şühpemiz yoktur. Bizim bir sloganımız var. Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz. Hayırlı olsun" dedi.