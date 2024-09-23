Afetin Arsin’e maliyeti, 1 milyar lira olarak hesaplandı

Trabzon'un Arsin ilçesi, son günlerde etkisini artıran şiddetli yağışların tetiklediği sel ve heyelanlarla büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. İlçeye bağlı Yolüstü, Çardaklı, Güneyce, Örnek, Yeşilköy, Karaca, Oğuz, Çubuklu, Işıklı, Çiçekli ve Fındıklı mahalleleri olmak üzere toplam 11 yerleşim bölgesi, bu yıkımın en ağır şekilde hissedildiği alanlar arasında yer alıyor. Afetin etkisiyle altyapı büyük ölçüde zarar görürken, yollar, köprüler ve menfezler kullanılamaz hale geldi.

Altyapıda Büyük Hasar

İlk tespitlere göre, yaklaşık 100 kilometrelik yolun beton ve asfalt zemini tam 160 farklı noktada tahrip oldu. Yollardaki tahribat sadece yüzeyle sınırlı kalmadı; 8 kilometrelik yolun kenarlarındaki şevlerde 189 ayrı noktada ciddi çökmeler ve akmalar meydana geldi. Bunun yanı sıra, 600 metre uzunluğundaki kutu menfezlerin tamamı işlevini yitirdi.

1 Milyar TL'lik Zarar

Bölgeye gelen uzman ekipler, ilk incelemeler sonucu sadece ulaşım yollarındaki hasarın giderilmesi için 1 milyar TL bir maliyetin gerektiğini belirtti. Bu rakam, afetin boyutlarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Yol ve altyapı sistemlerinde meydana gelen tahribat, bölgede hayatın felç olmasına yol açtı.