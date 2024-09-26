Afetin Trabzon’a hasarı ağır oldu

Trabzon'un doğusunda yer alan Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde 20 Eylül 2024 akşam saatlerine doğru yağan aşırı sağanak nedeniyle metrekareye 165 kilogram düştü. Sürmene ilçesinde sel sularına kapılan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir 35 kilometre mesafedeki Trabzon açıklarında cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede temizlik ve çalışmalar sürerken, Trabzon Valiliğinden şuana kadar yapılan hasar tespit açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "20 Eylül 2024 Cuma günü saat 16.10 sularında Trabzon'un doğusunda yer alan Arsin, Araklı ve Sürmene ilçeleri aşırı yağışa maruz kalmış, metrekareye düşen 165 kilo yağmur sel ve heyelanlara neden olmuştur. Aşırı yağışın etkisiyle yaşanan sel ve heyelanlar dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ve Kaymakamlıklarda oluşturulan İlçe AFAD Merkezlerinden 339 ihbar alınmıştır. Alınan çağrılara karşılık ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahaleler yapılmış ve tüm çağrılar sonuçlandırılarak kapatılmıştır.

Sel ve heyelan bölgesinde bugün itibarıyla 705 personel (AFAD, DSİ, Karayolları, Belediyeler, İlbank, Türk Telekom, Çoruh Edaş, Türk Kızılayı, İl Tarım ve Orman, Defterdarlık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü), 373 iş makinesi (DSİ, Karayolları, Belediyeler) ile kapanan yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmaları devam etmektedir. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde toplamda 36 mahalle heyelan ve sel su baskınından etkilenmiş olup 25 konut ve 1 işyeri, 1 ahır boşaltılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 128 iş yeri, 122 konut ve 81 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Toplam maliyet 205milyon 526 bin 31 TL olarak tespit edilmiştir.

Hasar tespit çalışmalarında 36 hasarsız, 27 az hasarlı, 6 ağır hasarlı, 1 yıkık olmak üzere toplamda 70 yapıda inceleme yapılmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 504 üreticiye ait toplam 276.898 metrekare tarım arazisi ve 65.700 depo ürün zarar görmüştür. Büyükşehir ve ilçe belediyelerin ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen yıkımlara ilişkin hasar tespit ve onarım çalışmaları devam etmekte olup şimdiye kadar 195 noktada 166 istinat duvarı ve 42 adet menfez, 2 büz, 1 açık kanal, 150 metre beton yol yapılması gerektiği tespit edilmiştir. İlçelerimizdeki tüm abonelere ait telefon ve internet hatlarındaki sorunlar giderilmiş olup hat onarım çalışmaları devam etmektedir. Enerji nakil hatlarındaki tüm arızalar giderilmiş, enerji verilemeyen mahalle kalmamış olup hatlardaki bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Türk Kızılayı 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 2190 yemek, 8250 içecek, 8000 ikramlık ve 4400 su dağıtımda bulunmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan çağrı neticesinde; 10 ilden gelen 110 AFAD Gönüllüsü ile 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesinde temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Bölgede heyelan ve sellerin etkilerini bertaraf etmek üzere ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.