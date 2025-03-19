Afetlere karşı akıllı çözüm: Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK finalinde

TÜBİTAK 2204-B yarışmasına bu yıl toplam 13.918 proje başvurusu yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ankara'dan bölge sergisine katılmaya hak kazanan tek devlet okulu olan Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri büyük bir gurur kaynağı oldu.

6. sınıf öğrencileri Agah Çağlar Altuntaş ve Muhammed Eymen Kutlu, danışman öğretmenleri Matematik Öğretmeni Bekir Giriş rehberliğinde geliştirdikleri "Akıllı Afet Yönlendirme ve Güvenlik Sistemi" projesiyle Ankara Bölge Sergisi'ne davet edilmeye hak kazandı.

HAYAT KURTARAN PROJE: AKILLI AFET YÖNLENDİRME VE GÜVENLİK SİSTEMİ

Öğrenciler tarafından geliştirilen bu yenilikçi sistem, deprem anında titreşim sensörü ile sarsıntıyı tespit ederek "Çök, Kapan, Tutun" uyarısını veriyor.

Yangın durumunda gaz ve duman sensörleri devreye girerek insanları güvenli çıkışlara yönlendiriyor. Güneş enerjisiyle çalışarak elektrik kesintilerinde bile işlevini sürdürüyor

TOPLUMA KATKI SAĞLAYAN ÇÖZÜM

Bu düşük maliyetli güvenlik çözümü, özellikle okullar, kamu binaları ve deprem riski taşıyan alanlarda uygulanabilecek nitelikte. Sistemin yaygınlaşması, afet anlarında paniği azaltarak can kayıplarını önlemede önemli rol oynayabilir. Bölge sergisi 7-10 Nisan 2025 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek. Genç bilim insanları, toplumun afet bilincini artırmayı ve teknolojiyi insan hayatını koruma amacıyla kullanmayı hedefliyor.

Ankara'da kabul edilen tek devlet okulu olarak bu başarıyı gösteren Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilçelerine ve okullarına büyük bir gurur yaşatıyor!