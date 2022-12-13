Afetlerin gizli kahramanları şimdi de Antalya’da

ANORMAL DURUMLARA NORMAL TEPKİLER VERİYORLAR

Demir, Düzce'de yaşanan önceki iki büyük depremin ardından yaşanan son depremle birlikte insanların tepkilerinin bir ay içerisinde fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal olarak etkiler göstermesini 'anormal durumlara verilen normal tepkiler' olarak açıkladı. Demir, artık deprem bölgesindeki depremzedelerin normal tepkiler gösterdiğini ve bu tepkilere travma sonrası stres bozukluğu demenin doğru olmayacağını söyledi.

"TEKRAR DEPREM OLACAK KORKUSU YAŞANABİLİYOR"

Yalan haberlerin afetzedelerin psikolojilerini bozduğunu belirten Demir, bilimsellikten ve gerçeklikten uzak asparagas haberlerin insanlarda tekrar deprem olacağı korkusu yarattığına dikkat çekti. Afetzedelerin psikolojik iyilik halinin her geçen gün arttığını ifade eden Demir, "Kişilerin zamanla günlük yaşam aktivitelerini devam ettirmeye başladıklarına, çadır alanlarından evlerine dönüşlerin gerçekleştiğine, afet sonrası ilk şok evresinin her geçen gün iyileştiğine şahit oluyoruz. Bu noktada da Bakanlığımızın yürüttüğü Psikososyal Destek hizmetinin afet ve acil durumlarda hayati önem arz ettiğini görüyoruz" dedi.

DEPREMZEDELERİN BAŞINI YASLAYACAĞI OMUZ OLDULAR

Afet ve acil durumlarda, maddi zararın yanında meydana gelebilecek psikolojik zararı en aza indirmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek ekipleri, afet bölgesine ulaşarak afetzedelere destek veriyor. Hane ziyaretlerinde bulunan ekipler, psikoeğitimlerle yetişkin ve çocukların süreci anlamlandırabilme süreçlerini eğitimlerle kolaylaştırıyor. Afet sonrası çocuklara özel çalışmalar yürüten ekipler, psikososyal destek kapsamında çocuğun başını okşuyor, oyun oynatıyor, oyuncak dağıtıyor ve eğlenceli aktiviteler düzenliyor. Afet terapistleri, ebeveynleri de psikolojik bilgilendirmeyle gizlilik ve mahremiyet, çocuklarda yas süreci ve tematik oyunlarla duygu düzenlemesinde öncü oluyor.

AFET TERAPİSTLERİNİN İZLEDİĞİ YOL

İlk görev alanı olan enkaz başı veya hastanelerde yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlara düzenli bilgilendirme yapılarak endişeleri gideren ekipler, çadır kentlerin kurulmasıyla hane ziyaretlerine başlıyor. Acil ve özel ihtiyaç sahibi olabilecek yaşlı, engelli, bebek ve çocuklara yönelik destek programları düzenleyen PSD ekipleri, çadırlara yaptığı ziyaretlerle ailelerin psikolojik etkilenme düzeylerinin gözlemlenmesi ve faydalanabilecekleri psikososyal destek çalışmaları planlıyor. Ekipler, iyileştirme döneminde ise hobi kursları, spor faaliyetleri, kültürel ve sosyal iyileştirme etkinlikleri düzenliyor.