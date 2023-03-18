Afetzede sporculara moral

Yaraları sarmak için deprem bölgesinde yoğun bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, afet bölgelerinden gelen sporculara hem moral veriyor, hem de onları katılacakları spor organizasyonlarına hazırlıyor. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan gelen masa tenisi sporcuları, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gemlik Karacali Kampı'nda ağırlanıyor, idmanlarını da Acemler Spor Tesisleri'nde yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş genç sporculara moral vermek için idman saatinde onları ziyaret etti. Sporcularla masa tenisi oynayıp, baklava ikram eden Başkan Aktaş, "Deprem bölgesindeki 5 ilden gelen 5 antrenör ve 20 lisanslı sporcumuzu Bursa'da misafir ediyoruz. Bizim sporcularımızla beraber onları diri tutmaya, acılarını biraz olsun hafifletmeye çalışıyoruz" dedi.