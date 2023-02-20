Afetzedeler ‘yüzen otel’de ağırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonuyla Zonguldak Filyos Limanı'ndan getirilen kruvaziyer gemisi, Tosyalı İskenderun Limanı'nda depremzedeleri misafir etmeye başladı.
Miray Cruises firmasınca satın alınan Bahama bayraklı 164 metre uzunluk ve 23 metre genişliğindeki "Gemini" isimli gemide 400 kabin ve 1056 yatak kapasitesi bulunuyor. Afetzedelerden Dürdane Yıldız, "Ortam çok iyi, sıcak, ilgi çok güzel. İlk içeri girerken hissettik. Sağ olsunlar eşyalarımızı bile taşıtmadılar" dedi.