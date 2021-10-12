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Giriş Tarihi: 12.10.2021 18:36

Afgan çoban yıkanmak için girdiği su birikintisinde boğuldu!

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Afgan çoban yıkanmak için girdiği su birikintisinde boğuldu!

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde bir Afgan çoban, yıkanmak için girdiği su çukurunda boğularak hayatını kaybetti. Çobanın cesedi, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ne bağlı Işıkvuran Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde çobanlık yapan 22 yaşındaki Nedip Afgani, hayvanları otlattığı esnada, maden ocağının açtığı çukura dolan su birikintisine girerek yıkanmak istedi.

Derin olan sudan çıkamayan çobanı göremeyen köylüler durumu jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, su birikintisinin kıyısında çobanın giysilerini gördü. Birikintide arama çalışması yapan AFAD ekipleri bir süre sonra çobanın cansız bedenine ulaştı. Çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Afgan çoban yıkanmak için girdiği su birikintisinde boğuldu!
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