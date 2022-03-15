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Giriş Tarihi: 15.3.2022 22:09 Son Güncelleme: 15.3.2022 22:23

Afganların düğününde silahlar çekildi

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Afganların düğününde silahlar çekildi

Nevşehir’de Afganlıların düğününde silahlar patladı. Olayda bir kişinin kafasından vurulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 2000 Evler Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda Afgan uyruklu iki ailenin düğünü vardı. Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönen olayda taraflardan biri silahını çekti. Ateş eden Afgan uyruklu, tartıştığı kişiyi başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan kişi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Afganların düğününde silahlar çekildi
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