Afganların düğününde silahlar çekildi

Edinilen bilgiye göre, 2000 Evler Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda Afgan uyruklu iki ailenin düğünü vardı. Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönen olayda taraflardan biri silahını çekti. Ateş eden Afgan uyruklu, tartıştığı kişiyi başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan kişi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.