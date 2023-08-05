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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Afra bebeğe maşallah

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Afra bebeğe maşallah
AFRA bebek, Suriye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın enkazında bulunduğunda, göbek kordonu hâlâ doğumdan hemen sonra hayatını kaybeden annesine bağlıydı. Afra'nın mucizevi şekilde kurtarılmasını gösteren videolar dünyada büyük ilgi görmüştü. BBC, Afra bebeğin son halini haberleştirdi. Haberde "Afra büyük bir gelişim gösterdi. Bugün altı aylık, sağlıklı ve mutlu bir bebek. Onu, evlat edinen halası Hala al Sawadi ve eşi Halil al Sawadi, yedi çocuklarıyla birlikte büyütüyor" ifadelerine yer verildi.

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Afra bebeğe maşallah
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