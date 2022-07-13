Afrika’da kaza geçirip yaşamını yitiren İHH gönüllüsü son yolculuğuna uğurlandı

Togo'dan uçakla Türkiye'ye getirilen 44 yaşındaki Resul Çerezoğlu'nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Şehitkamil ilçesinin kırsal Yeşilce mahallesine getirildi.

Cenaze törenine Resul Çerezoğlu'nun ailesi, akrabaları, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, IHH Mutevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, İHH Gaziantep Şube Başkanı Tuncay Mengilli, İHH gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı. Çerezoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Cenaze namazının ardında konuşan İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, "Bu kardeşimiz cenneti arıyordu. Kimsenin adını bilmediği bir Afrika ülkesinde aradığını buldu. Allah hepimize Resul kardeşimizin ailesi gibi bir aile nasip etsin" dedi

ISRARLA GİTMEK İSTEMİŞ

Evli ve 3 çocuk babası olan Resul Çerezoğlu'nun Togo'ya gitmek için gönüllü olduğunu söyleyen arkadaşları ise, "Yola çıkmaya kısa bir süre kalmasına rağmen pasaportu çıkmamıştı. 'Herkes gidecek, ben burada kalacağım' diye üzülüyordu. Israrları sonucu genel merkez İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak süreci hızlandırdı. Kimse Togo'nun adını bilmezken O gönüllü olarak gitti. Dağıtım güzergahında toprak yolda giderken araçların çıkardığı toz nedeniyle görüş mesafesi kapanmış, dar yolda karşıdan gelen araçla onların bulunduğu araç kafa kafaya çarpışmış" diye konuştu.