Afrin’de çatışan teröristler Kocaeli ve İzmir’de yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 3 kişiyi yakalamak amacıyla operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli olarak 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÇATIŞMADA YARALANDI

Türkiye'ye illegal yollar ile giriş yaptıkları tespit edilen A.M ve M.N. Ş Kocaeli'nde, M.R isimli şüpheli ise İzmir'de yakalandı. Başarılı bir operasyon ile yakalanan A.M'nin Suriye'de Zeytin dalı harekâtı zamanında girmiş olduğu çatışmada yaralandığı, terör örgütü tarafından tedavisi yapıldıktan sonra illegal yollardan Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Öte yandan, terör örgütü içinde faaliyette bulunduğu sırada sözde kadın komutanlardan olan ve geçtiğimiz hafta yine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan H.H.'nin yakın koruması olduğu öğrenildi.

SÖZDE KOMUTAN

Yine Kocaeli'nde yakalanan M.N.Ş'nin Suriye Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde eğitimli örgüt mensubu olduğu, Afrin'e bağlı bir çok köyde ÖSO(Özgür Suriye Ordusu) ile bir çok çatışmaya girdiği, ve yaklaşık 10 kişilik bir grubun sözde komutanı olduğu belirlendi.

İzmir'de yakalanan M.R.'nin Suriye Afrin bölgesinde birçok köyde ÖSO ordusu ile birçok kez çatışmaya girdiği, değişik tarih ve zamanlarda Suriye'nin farklı bölgelerinde bulunan örgüt mensupları ile iletişim halinde olduğu tespit edildi. Jandarma'da sorguları tamamlanan 3 kişi, öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.