Afrin’e mantar bahçeleri! 1.000 metrekarelik alanda pilot mantar çadırı kurulacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Afrin Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde2 yıl önce başlatılan "Çilek Bahçeleri Projesi"nin bir benzeri mantar üretiminde başlatılacak. Daha önce çiftçilere çilek yetiştiriciliği eğitimleri verilirken, şimdi de eğitimler mantar özelinde verilmesi için harekete geçildi.



22 BİN 500 ÇİFTÇİ VAR

Afrin Bölgesinde ana geçim kaynağını tarım sektörü oluştururken, bölgede toplam 150 bin hektar tarım arazisi ve bu arazileri işleyen yaklaşık 22 bin 500 çiftçi bulunuyor. Zeytini ile ön planda olan bölge TİKA, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Afrin Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde iklimi itibariyle çilek yetiştiriciliğine uygun bulunması sebebiyle iki yıl önce "Çilek Bahçeleri Projesi" hayata geçirilmişti.



İÇ PAZARA VERİLİYOR

Küçük arazi sahiplerinin üretime katılması ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilerek gelirlerinin yükseltilmesinin amaçlandığı proje kapsamında, bölgede üretici başına 1 dekar ile sınırlı olmak üzere çilek bahçeleri tesis edildi. Proje sayesinde çileğin üretimi yaygınlaşarak, üretim miktarı yükseldi. Proje sayesinde Afrin çilek ihtiyacını kendi kendine karşılar hale geldi. Böylece, küçük araziler üretime kazandırıldı. Her hasatta 1 dekarlık alandan 2 ton civarında çilek üretimi iç pazarda tüketiliyor.



AFRİN'DE MANTAR ÇADIRI

Bölgede kültür mantar tüketimi yaygın olduğu biliniyor. Bunun üzerine yetkili kurumlar, Afrin'de şimdi de Mantar Bahçesi Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlk etapta 1.000 metrekarelik alana pilot mantar çadırı kurulması planlanıyor. Üretimi yapılacak mantar, iç piyasada tüketilecek.