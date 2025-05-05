Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli, Konya Ovasına can suyu olacak: Projede yüzde 75 fiziksel gerçekleşme sağlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en büyük su iletim projelerinden biri olan Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli inşaatında önemli ilerleme kaydedildi. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve HES Daire Başkanı İsmail Karabulut, Jeoteknik Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ve teknik heyet proje sahasına giderek incelemelerde bulundu. Heyet, Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli şantiye binasında yürütülen çalışmalar hakkında detaylı brifing aldı. Ardından Sazak Giriş Portalı, Hadim Yaklaşım Tüneli ve Tünel Delme Makinesi (TDM) kullanılarak sürdürülen tünel çalışmalarını yerinde inceledi.

YÜZDE 75 FİZİKSEL GERÇEKLEŞME SAĞLANDI

Proje kapsamında 127 metre yüksekliğe ve 364 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Afşar Barajı'nda biriken sular, 18 bin 136 metre uzunluğundaki Hadimi Tüneli vasıtasıyla Bağbaşı Barajı'na aktarılacak. Yetkililer, projede şu ana kadar yüzde 75 fiziksel gerçekleşme oranına ulaşılmış olduğunu ve çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü belirtti.

KURAKLIK KARŞISINDA BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Konya Ovası'nın kuraklık tehdidine karşı büyük önem taşıyan proje, bölge tarımına ve ekonomisine can suyu olacak. Uzmanlar, tünelin tamamlanmasıyla birlikte ovada tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanacağını, su kaynaklarının daha verimli kullanılacağını ve yeraltı sularına olan aşırı bağımlılığın azalacağını ifade etti. DSİ yetkilileri, Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli'nin tamamlanmasıyla Konya Ovası'nın su ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunulacağını ve bölgedeki üreticilerin bu projeyi büyük bir heyecanla beklediğini vurguladı.