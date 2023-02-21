Afşin’de depremde 155 kişi öldü; enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor





'3 BİN 100 TANE KONTEYNER KURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

8 ayrı noktada çadır kentin olduğunu söyleyen Vali Çiftçi, şöyle konuştu:

"Buralarda 2 bin 600'e yakın vatandaşımız barınıyor. Depremden bir gün sonra sıcak yemek çıkarmaya başladık. İlçede 17 tane mobil aşevimiz var. Burada kalan ve diğer depremzede vatandaşlarımıza da sıcak yemek ve çorba dağıtıyoruz. Konteyner kent ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü çadır kent geçici bir çözüm. Çadırlarda uzun süre barınmanın imkanı yok. Çadır kentleri de ziyaret ettiğimde görüyorum; sobalar ile ısınıyorlar. Başka yerlerde akrabası olan vatandaşlarımız Afşin'den ayrıldı. Kayıtlarımıza göre, 5 bin vatandaşımız bölgeden ayrılmış durumda. Burada kalanlar için 230 dönümlük konteyner kuracağımız bir alan belirledik. Çekmeköy Belediye'miz bölgeye 350 tane konteyner kurmak için çalışmalarını yürütüyor. 250 tane de Emlak Konut konteyner kuracak. Diğer kurumlarla birlikte bölgemize 3 bin 100 tane konteyner kurmayı düşünüyoruz. Şu anda altyapı çalışmaları başladı ve devam ediyor."