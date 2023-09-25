Haberler Yaşam Haberleri Afyon AFAD’ı yasa boğan kaza
Giriş Tarihi: 25.9.2023 12:17 Son Güncelleme: 25.9.2023 12:23

Afyon AFAD’ı yasa boğan kaza

Afyonkarahisar AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser’in de içinde bulunduğu otomobil  Ankara-Sivrihisar Karayolunda TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan Eser hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN
Afyon AFAD’ı yasa boğan kaza

Ankara'da düzenlenen eğitime katılmak üzere kurum aracı ile yola çıkan Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser'in içinde bulunduğu otomobil, Ankara-Sivrihisar Karayolunda önünde seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan Eser, hayatını kaybederken araçta bulunan şoförün yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından Eser'in cansız bedeni Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Öte yandan Afyonkarahisar İl Afet Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan kazanın ardından Sivrihisar Devlet Hastanesine giderek, bilgiler aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
Elazığ’da petrol heyecanı
Aileme Şükran borçluyum
Nijer-Fransa geriliminde yeni boyut: Hava sahalarını Fransa'ya kapattılar
Son dakika: Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Bu ergenler niye ağlak oldu?
İç savaş provası sona ermeli
Şansalan tek kelimeyle mükemmeldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyon AFAD’ı yasa boğan kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA