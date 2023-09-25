Afyon AFAD’ı yasa boğan kaza

Ankara'da düzenlenen eğitime katılmak üzere kurum aracı ile yola çıkan Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser'in içinde bulunduğu otomobil, Ankara-Sivrihisar Karayolunda önünde seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan Eser, hayatını kaybederken araçta bulunan şoförün yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından Eser'in cansız bedeni Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Öte yandan Afyonkarahisar İl Afet Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan kazanın ardından Sivrihisar Devlet Hastanesine giderek, bilgiler aldı.