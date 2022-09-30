Haberler Yaşam Haberleri Afyon Ankara Arası Kaç Km? Otobüsle, Uçakla, Özel Araçla Ankara Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:23 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:23

Afyon Ankara Arası Kaç Km? Otobüsle, Uçakla, Özel Araçla Ankara Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

A Türkiye’nin ikinci kalabalık şehri olan Ankara’da birçok insan turizm için otoyol ve havayollarını tercih etmekte. Kaplıca turizminde gelişen Afyonkarahisar için Afyon Ankara arası kaç km, otobüsle Ankara Afyon kaç saat soruları cevap arıyor. Peki, Ankara- Afyonkarahisar’a nasıl gidilir? Ankara-Afyonkarahisar arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? İşte detaylar…

Afyon Ankara Arası Kaç Km? Otobüsle, Uçakla, Özel Araçla Ankara Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Afyonkarahisar, halk dilinde Afyon olarak geçmektedir. Turizmde termal kaplıcaları ve ekonomide mermer endüstrisinde önemli bir ilimizdir. Afyon'a Ankara'dan ulaşmak isteyenler ya da Ankara Afyon yolları üzerindeki güzergahları kullanacak olan kişiler mesafenin ne kadar sürdüğünü merak etmektedir. Ankara Afyonkarahisar arası kaç kilometredir? Otobüsle, uçakla, özel araçla Afyon-Ankara arası kaç km ve kaç saat sürer? Cevaplarına bakalım…

Afyon Ankara Arası Kaç Km? Ankara Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre?

Afyon ile Ankara arası 261 kilometredir. Afyon ile Ankara'ya arabayla tahmini mesafe 3 saat 1 dakika sürer. Uçak ile seyahat etmek istiyorsanız, 239 kilometre olan yolculuk yaklaşık 1 saat 10 dakika sürecektir. Bu Bilgileri sıralayacak olursak;

  • Araba Mesafesi 261 km
  • Otobüs Mesafesi 257 km
  • Uçuş Mesafesi 1 sa. 10 dk.
  • Yaklaşık Mesafe 259 km
  • Araba Süresi 3 sa. 1 dk.
  • Otobüs Süresi 3 sa. 21 dk.

Ankara Afyonkarahisar Arası Kaç Saat? Ankara Afyon Arası Kaç Km?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güvenli ve en hızlı güzergahlar kullanıldığında Ankara Afyon arası 255 kilometredir. Ankara Afyonkarahisar arası otobüs ile ortalama 3 saat 30 dakika sürmektedir. Özel araçla Ankara Afyon arası seyahat edecekler, karayolları haritasından Ankara ile Afyon güzergahını görebilir ve navigasyondan faydalanabilmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı: Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyon Ankara Arası Kaç Km? Otobüsle, Uçakla, Özel Araçla Ankara Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA