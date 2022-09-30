Afyon Ankara Arası Kaç Km? Otobüsle, Uçakla, Özel Araçla Ankara Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Afyonkarahisar, halk dilinde Afyon olarak geçmektedir. Turizmde termal kaplıcaları ve ekonomide mermer endüstrisinde önemli bir ilimizdir. Afyon'a Ankara'dan ulaşmak isteyenler ya da Ankara Afyon yolları üzerindeki güzergahları kullanacak olan kişiler mesafenin ne kadar sürdüğünü merak etmektedir. Ankara Afyonkarahisar arası kaç kilometredir? Otobüsle, uçakla, özel araçla Afyon-Ankara arası kaç km ve kaç saat sürer? Cevaplarına bakalım…
Afyon ile Ankara arası 261 kilometredir. Afyon ile Ankara'ya arabayla tahmini mesafe 3 saat 1 dakika sürer. Uçak ile seyahat etmek istiyorsanız, 239 kilometre olan yolculuk yaklaşık 1 saat 10 dakika sürecektir. Bu Bilgileri sıralayacak olursak;
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güvenli ve en hızlı güzergahlar kullanıldığında Ankara Afyon arası 255 kilometredir. Ankara Afyonkarahisar arası otobüs ile ortalama 3 saat 30 dakika sürmektedir. Özel araçla Ankara Afyon arası seyahat edecekler, karayolları haritasından Ankara ile Afyon güzergahını görebilir ve navigasyondan faydalanabilmektedir.