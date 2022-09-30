Afyon Ankara Arası Kaç Km? Otobüsle, Uçakla, Özel Araçla Ankara Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Afyonkarahisar, halk dilinde Afyon olarak geçmektedir. Turizmde termal kaplıcaları ve ekonomide mermer endüstrisinde önemli bir ilimizdir. Afyon'a Ankara'dan ulaşmak isteyenler ya da Ankara Afyon yolları üzerindeki güzergahları kullanacak olan kişiler mesafenin ne kadar sürdüğünü merak etmektedir. Ankara Afyonkarahisar arası kaç kilometredir? Otobüsle, uçakla, özel araçla Afyon-Ankara arası kaç km ve kaç saat sürer? Cevaplarına bakalım…

Afyon Ankara Arası Kaç Km? Ankara Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre?

Afyon ile Ankara arası 261 kilometredir. Afyon ile Ankara'ya arabayla tahmini mesafe 3 saat 1 dakika sürer. Uçak ile seyahat etmek istiyorsanız, 239 kilometre olan yolculuk yaklaşık 1 saat 10 dakika sürecektir. Bu Bilgileri sıralayacak olursak;

Araba Mesafesi 261 km

Otobüs Mesafesi 257 km

Uçuş Mesafesi 1 sa. 10 dk.

Yaklaşık Mesafe 259 km

Araba Süresi 3 sa. 1 dk.

Otobüs Süresi 3 sa. 21 dk.

Ankara Afyonkarahisar Arası Kaç Saat? Ankara Afyon Arası Kaç Km?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güvenli ve en hızlı güzergahlar kullanıldığında Ankara Afyon arası 255 kilometredir. Ankara Afyonkarahisar arası otobüs ile ortalama 3 saat 30 dakika sürmektedir. Özel araçla Ankara Afyon arası seyahat edecekler, karayolları haritasından Ankara ile Afyon güzergahını görebilir ve navigasyondan faydalanabilmektedir.