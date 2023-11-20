Afyon Belediye Meclisindeki İYİ Partili 3 isim istifa etti

Kriz ve kaosların merkezi haline gelen İYİ Parti, 3-6 Mart krizinden bu yana geçen 9 aylık süreçte ağır bir yıkıma uğradı. Kaosun yaşandığı partide istifa dalgası devam ederken, bir istifada Afyonkarahisar Belediye Meclisinde yaşandı. 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi seçilen Bekir Lafçı, Abdullah Hocaoğlu, İrfan Özsandık partilerinden istifa etti.

İSTİFA NEDENİ KAN UYUŞMAZLIĞI

Ortak bir basın bildirisi yayınlayan Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyeleri Bekir Lafçı, Abdullah Hocaoğlu, İrfan Özsandık, "Ülkemizin daha iyi ve daha adil yönetilmesi adına İYİ Parti ile umut bağlayarak ve taşın altına elimizi koyarak çıktığımız bu yolda, bu vakte kadar görevimizi partimiz adına hakkaniyet ile ifa etmiş durumda olduğumuz kamuoyu takdirindedir. Ancak bugün geldiğimiz konumda; İYİ Parti'nin kuruluş çizgisinden yani vatandaşın umudu olarak başlayan bu kutsal görevden uzaklaşmış olduğunu düşündüğümüzden mütevellit, bu durum tarafımızla bir kan uyuşmazlığı oluşturmuştur. Bu sebeple; gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Kalan süremizde; Meclis Üyesi olarak halkın hizmetine Meclis Çatısı altında devam edeceğiz"