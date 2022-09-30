Afyon İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Hızlı Trenle, Otobüsle İzmir Afyon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Gerek farklı şehirlerde yaşayan aile bireylerinin ziyaretleri, gerek ise eğitim ve iş nedenleriyle, şehirlerarası yolculuklar yapılıyor. Afyon İzmir arası kaç kilometre sorusu, iki yakın şehir arasındaki yolculuk saati hakkında bilgi verir. Buna bağlı olarak otobüsle İzmir Afyon arası kaç saat ve ne kadar sürüyor sorusu da ilgi çekiyor. Peki, Afyon İzmir arası kaç kilometre? Afyon İzmir arası kaç saat?

Afyon İzmir Arası Kaç Km?

Ege Bölgesi İç Batı Anadolu kısmında konumlanmış olan Afyonkarahisar ve yine Ege Bölgesi içerisinde yer alan İzmir arası tam olarak 330 kilometredir. 330 kilometrelik yolculuk mesafesi; özel araç ile, hızlı tren ile ve otobüs ile farklı şekillerde geçilebilmekte ve farklı zaman dilimlerinde ulaşım sağlanabilmektedir.

Özel Araçla, Hızlı Trenle, Otobüsle İzmir Afyon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Afyon İzmir arası mesafe özel araçla 90 kilometrelik bir hız ile yaklaşık olarak 3 saat 38 dakika sürmektedir. Örneğin, özel araçla saat 17:00'de yola çıkılır ise, saat 21:10'da yolculuk tamamlanacaktır. Bu yolculuk eğer dilenir ise, özel aracın yanı sıra, hızlı tren ve otobüsle de sürdürülebilir. İzmir Afyon arası hızlı trenle ise, İzmir Basmane ve Afyonkarahisar Ali Çetinkaya rotaları uyarınca tam olarak 8 saat 22 dakika olarak bilinmektedir. 325 ya da 330 kilometrelik karayolu üzerinden, otobüs yolculuğuyla ise İzmir Afyon arası mesafe, tam olarak 4 saat 30 dakika sürmektedir. Tren veya otobüs yolculuğundan ziyade, İzmir ve Afyon arası yolculuk planlamış olan kişiler, özel araçları ile kilometre hızlarının farklılığına göre varış saatlerinde farklılık yaratabilmektedir.