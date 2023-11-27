Haberler Yaşam Haberleri Afyon-Konya yolunda korkunç kaza! Sürücü alevlerin arasında can verdi
Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:33 Son Güncelleme: 27.11.2023 10:50

Afyon-Konya yolunda korkunç kaza! Sürücü alevlerin arasında can verdi

Afyonkarahisar-Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden TIR sürücüsü alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyon-Konya yolunda korkunç kaza! Sürücü alevlerin arasında can verdi

Afyonkarahisar-Konya Karayolunda Sultandağı İlçesi girişinde acı bir trafik kazası meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar yönüne doğru seyreden Murat Güngör yönetimindeki mısır yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Olayın şiddetiyle birlikte yan yatan tır, kısa sürede alev topuna dönüştü.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Alevlerin arasında kalan TIR sürücüsü kendi imkanları ile dışarı çıkmaya çalıştı ancak sıkıştığı yerden çıkaramayarak feci şekilde can verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yanan TIR'ı güçlükle söndürdü. Trafiğe kapanan yol ise, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Afyon-Konya yolunda korkunç kaza! Sürücü alevlerin arasında can verdi
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