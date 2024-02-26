Afyon Milletvekili Yurdunuseven istedi başkan adayı söz verdi

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Sinanpaşa ilçesinin; Akören, Ahmetpaşa, Serban ve Taşoluk beldeleri ile merkez; Sülümenli, Beyyazı, Işıklar ve Salar beldelerinin Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirip binlerce vatandaşla bir araya geldi. Sülümenli Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuşan Milletvekili Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın 60 belediyesinin tamamına talip olduklarını vurguladı.

"KAZANACAĞIZ İNŞALLAH"

Milletvekili Yurdunuseven, "31 Mart'ta AK Parti Belediyeciliğine devam edeceğiz Sülümenli'de inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'a ayrı bir önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın ilimize geldiğinde ilk söylediği cümle "Biz AK Parti'ye Afyonkarahisar'da kurduk" oldu. İnşallah Afyonkarahisar ve bütün beldeleri Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkarmayacak ve en yüksek oyla burada AK Parti belediyeciliğini tekrar tescil edeceğiz. 18 ilçemizle beraber 60 belediyeyiz. İnşallah bu 60 belediyenin tamamına biz talibiz. Kazanacağız kararlıyız inşallah. Biz yapacağız demiyoruz, yapıyoruz, kazandırıyoruz diyoruz. Ben Ali Başkan için bir talepte bulunacağım. 31 Mart sabahına kadar bire bir, ev ev, kapı kapı dolaşıp Ali Tabak kardeşime mührü teslim edip AK Parti belediyeciliğinde hizmete devam edeceğiz. İnşallah Sülümenli AK Parti belediyeciliğine devam demiş ve 31 Mart'ta bunu tescilleyecek" diye konuştu.

Sülümenli Belediye Başkan Adayı Ali Tabak'ın başarılı öğrencilere Afyonkarahisar'a ücretsiz servis sözü üzerine Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, ücretsiz servis imkanının tüm öğrencilere tanınmasını istedi. Bunun üzerine Başkan adayı Tabak'ta tüm öğrencilere ücretsiz servis müjdesi verdi.