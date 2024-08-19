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Giriş Tarihi: 19.8.2024 11:24 Son Güncelleme: 19.8.2024 11:41

Afyon Sinanpaşa’da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan Beldesi’nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyon Sinanpaşa’da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesine bağlı Kılıçarslan Beldesinde olay meydana geldi. Aralarında Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen B.Y. (34) ve S.Ç. (22) arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

RUHSATLI TABANCAYLA VURULDU

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y., ruhsatlı tabancasıyla S.Ç.'ye göğüs ve baş bölgesinden ateş etti. Ağır yaralanan S.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından AFSÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen S.Ç. kurtarılamayarak vefat etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan B.Y., belde içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ve 2 adet şarjör de güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Afyon Sinanpaşa’da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
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