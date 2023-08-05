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Giriş Tarihi: 5.8.2023 00:40

Afyon’da ATV faciası! İki kardeş yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bir evin istinat duvarına çarpan ATV arazi aracında 13 ve 3 yaşındaki 2 erkek kardeş yaşamını yitirdi

İHA
Afyon’da ATV faciası! İki kardeş yaşamını yitirdi

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Yenikapı köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki erkek kardeşi C.C.U.'yu bindirdiği ATV ile gezintiye çıkan 13 yaşındaki ağabeyi C.U., köy içerisinde dolaştığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV ardından bir evin istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan iki kardeş çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan kardeşler yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

aza sonrası jandarma tarafından yapılan incelemede ATV'nin tescilsiz olduğu ortaya çıkarken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici'de hastanede çocukların ailelerini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

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Afyon’da ATV faciası! İki kardeş yaşamını yitirdi
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