Afyon’da bıçaklı kavga 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Çarşı Camii yakınlarında meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu olayda, C.K. ve F.K. isimli iki şüpheli, ellerindeki bıçakla M.E., E.E. ve M.E.'yi yaralayarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yabancı uyruklu 3 kişi, kavgada aldıkları yaralar sonucunda Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed E. isimli şahıs hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise tedavileri devam ederken, olayı haber alan polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliler C.K. ve F.K.'yi, olayın ardından sadece 20 dakika içerisinde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.