Afyon’da KÖYDES yatırımlarıyla köyler yeniden hayat buluyor

Başta içme suyu ve yol olmak üzere alt yapı problemi olan köylerin problemlerinin hızlı bir şekilde çözülmesi, yaşam standardını yükseltilmesi amacıyla 2005 yılında hayata geçirilen KÖYDES projesi ile köyler adeta yeniden hayat buldu.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi eliyle KÖYDES yatırımları kapsamında içme suyu, sulama suyu ve köy yolları başta olmak üzere alt ve üst yapı yatırımları için yaklaşık 110 milyonluk yatırım ilimize kazandırılacak.

2024 yılı yatırım programında 151'i köy yolu, 53'ü içme suyu, 6'sı atık su ve diğer yatırımlar olmak üzere toplamda 210 proje hayata geçirilecek.