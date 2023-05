Afyon’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Afyon’da Yenilecek Yemekler

Afyon'da ne yenir, ne içilir sorusuna Afyonlu birinin vereceği cevap daha kapsamlı olacaktır. Genelde bu sorularda yerli insanlar daha bilgili olur. Kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde ne yenileceği hakkında yol gösterici olurlar. Sonuçta yolunuz her zaman bu şehre düşmeyebilir. Geldiğiniz zaman da Afyon'un hangi yemeği meşhur ve Afyon'da hangi tatlı yenir ilgimizi çeker. Bir şeyleri yerinde yemek her zaman en iyisidir. Böylece Afyon'da yemek yenecek yerler lisemizi hazırlamanın zamanı gelmiştir.

Afyon'da Ne Yenir, Ne İçilir?

Bir soru içerisinde ne yenir, ne içilir gibi ifadeler varsa o bölgeye, şehre ait meşhur şeyler soruluyor demektir. Bir şeyleri denemek istiyorsanız muhakkak o şehre ya da bölgeye gidip denemek gerekir. Çünkü her şey yerinde güzeldir. Bir ürünün asıl olması gereken hali genelde meşhur olduğu yerlerdedir. Örneğin otlu peynir denince akla Van ilimiz gelir. Otlu peynir yemek istediğimizde ya da sipariş ettiğimizde orijinalini isteriz. Bununda asıl yerinden sağlandığını düşünürüz. Örnekten sonra sırada Afyon ilimiz de yer alan ürünlerimiz vardır ve onlardan bahsedilecektir.

Afyon'un Hangi Yemeği Meşhurdur?

Afyon ilimiz İç Ege bölgesinde yer alan samimi, içten havası olan bir ilimizdir. Her ilimizde olduğu gibi Afyon'unda kendine has özellikleri vardır. Örneğin kendine has tarihi dokuları vardır. Kendine has ticaret anlayışı, yaşam tarzı ve tabii kültürü vardır. Tüm bu unsurlar için Afyon ilimizin yemek türlerinin belirlenmesinde az da olsa izi vardır diyebiliriz. Çünkü bu tür faktörler bir bütün olarak hareket ederler.

Afyon'un Et Kategorisinde Hangi Yemekleri Meşhurdur?

Afyon Kebabı

Dana Tandır

Dana Kavurma

Duvaklı

Sucuk

Zürbiye

Paçık Yemeği

Afyon'un Çorba Kategorisinde Hangi Yemekleri Meşhurdur?

Sakala Çarpan Çorbası

Tandır Çorbası

Paça

Afyon'un Unlu Mamuller Kategorisinde Hangi Yemekleri Meşhurdur?

Göce Köftesi

Ağzı Açık

Bükme

Haşhaşlı Pide

Keşkek

Mayasız Pişi

Peynirli Afyon Böreği

Patlıcan Böreği

Mercimekli Bükme

Afyon'un Tatlı Kategorisinde Hangi Yemekleri Meşhurdur?

Afyon Lokumu

Höşmerim Tatlısı

Keşküllü Kemalpaşa Tatlısı

Düğülü Haşhaş Tatlısı

Muhallebili Kemalpaşa Tatlısı

Harire Tatlısı

Afyon'un Meşhur Yemekleri

Yemek çeşitlerinden anlaşılacağı üzere Afyon'da meşhur olan birçok ürün vardır. Bu ürünler arasında eti çok fazla görmekteyiz. Genelde her yemekte muhakkak et vardır. Unlu mamullerin çoğunda bile et vardır. Unlu mamulleri genelde pide ve pişi tarzı yemeklerden oluşmaktadır. Protein ağırlıklı beslenen yemek kültürüne sahiplerdir. Aynı zamanda tatlılarında da bazı farklılık görmekteyiz. Örneğin Kemalpaşa tatlısının birden fazla çeşidini yapmaktadırlar. Dolayısıyla Afyon'a yolunuz düştüğü takdirde tadacağınız çok lezzet vardır.