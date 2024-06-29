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Giriş Tarihi: 29.6.2024 12:12 Son Güncelleme: 29.6.2024 12:35

Afyon’da otobüs ile TIR kafa kafaya çarpıştı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyon’da otobüs ile TIR kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar Karayolunun 37'inci kilometresinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, Uşak-Afyonkarahisar karayolunda S.C.T. idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR ile otobüs hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralanan sürücü M.A. ve otobüste bulunan 13 yolcu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yaralanan otobüs şoförü M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Afyon’da otobüs ile TIR kafa kafaya çarpıştı
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