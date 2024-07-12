Afyon’da uyuşturucu operasyonu: 13 yıl hapis cezalı kadın yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; G.Ö. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı, gizlendiği konutunda uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu yönünde bilgi edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Afyonkarahisar Bayatçık Mahallesinde bulunan ikametine operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda G.Ö. isimli kadın ve yanında bulunan A.D. yakalandı. Yakalanan şahısların ikametgahlarında yapılan aramada, 19 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 Euro ve 23 bin 450 TL, 24 gram hacimli içerisinde metamfetamin kalıntısı bulunan boş kavanoz, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken G.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.