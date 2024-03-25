Afyon’da vesayetin kırılmasını isteyen MHP’ye oy vermeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Derya Düğün Salonu'nda geniş katılımlı bir iftar yemeği verildi. Yoğun ilgi gören MHP İl Başkanlığı iftarına; MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları, İl Başkanı Ahmet Kahveci, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Danaoğlu, KAÇEP Başkanı Av. Nesrin Çelikbilek, Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Kağan Diler, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üye adayları, teşkilat mensupları, seçim sandığı sorumluları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri, muhtarlar olmak üzere binlerce kişi katıldı.

ELDEN GELENİN FAZLASININ YAPILACAĞINA İNANIYORUM

İftar programının açış konuşmasını MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci yaptı. MHP teşkilatlarının 2 aydır, 24 saat mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Kahveci, "Teşkilatımızdan bizlere verdikleri desteklerden dolayı Allah razı olsun. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminin son virajındayız. Seçimlerin yapılmasına yaklaşık 10 gün kaldı. Sandıklardan sorumlu başkanlarımıza ve teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına bugüne kadar verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ediyorum. Seçime on gün kala elden gelenin fazlasıyla yapılacağına ben inanıyorum. Yüce Mevlam mübarek Ramazan gününde tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayının hayr ve bereketi hepimizin üzerine olsun. İftar davetimize icabet eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

DUAMIZI EKSİK ETMEYİP SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM

MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, tüm katılımcılara katılımları nedeniyle teşekkür etti. İki ayı aşkın süredir yerel seçim çalışma temposunda, gece gündüz tüm teşkilat birimleriyle birlikte seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Adayı Küçükkurt, "Sanayi çarşılarından, pazar yerlerine kadar şehrimizin tüm cadde ve sokaklarından, mahallelerine kadar en uçta köşelere ulaşmaya çalıştık. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamaya çalıştık. Bu noktada belki eksiklerimiz, yanlışlarımız olmuş olabilir. Bunlarla ilgili sizlerin affınıza sığınıyoruz. Ama seçimin son anına kadar bu çalışmalarımızı tüm çabamızla, samimiyetimizle sürdüreceğimizden emin olmanızı istiyoruz" diye konuştu.

ADAYIMIZ NAMUSUMUZ, ŞEREFİMİZDİR

Programın son konuşmasını MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak yaptı. Ramazan ayının rahmet ve bereketi içinde barındıran çok önemli bir ay olduğunu dile getiren Milletvekili Mehmet Taytak, İnsanların MHP'ye ve MHP'li adaylara karşı büyük bir teveccüh içerisinde olduğunu söyleyerek, "Allah onlardan razı olsun. Onlarda bir değişim istiyorlar. Biz de bu değişimin olması için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik ve özellikle bütün ilçelerimizde, beldelerimizde ve Afyonkarahisarımız'da, herkesin sevdiği, saydığı, hürmet ettiği, inandığı ve güvendiği, adaletini bildiği bir Sezer Küçükkurt'u Belediye Başkan adayımız olarak Afyonlu kardeşlerimizin önüne getirdik ve dedik ki bizim adayımız bu. Biz adayımızın arkasındayız. Adayımız bizim namusumuzdur, şerefimizdir, sonuna kadar arkasındayız" dedi.

İLK BAYRAMIMIZI 31 MART AKŞAMI YAPACAĞIZ

Milletvekili Taytak, sözlerini şöyle tamamladı, "Eğer Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz buradaki vesayetin kırılmasını istiyorlarsa, bizim projelerimize baksınlar. Biz birilerinin olduğu düne bakıpta bugün olmayacak projeleri söyleyenler değiliz. O zaman adama dün niye yapmadınız diye sorarlar. Biz o değiliz. Biz MHP'yiz. Biz diğer siyasi partinin il başkanı gibi, belediye başkan adayı gibi değiliz. Sallamıyoruz. Başka yerde demlenip, 'Burada çay içmem.' demiyoruz. Ona, buna lüzumsuz şeyler söylemiyoruz. Hayal görmüyoruz. Bütün projelerimiz gerçekten ayağı yere basan ve samimi projelerdir. Gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yoktur. Onun için diyoruz ki bu kısa zaman içerisinde kardeşlerimize, amcamıza, dayımıza, teyzemize, halamıza, komşumuza, asker arkadaşımıza, okul arkadaşımıza lütfen Sezer Küçükkurt kardeşimi anlatın, izah edin. MHP'yi izah edin, MHP Genel Başkanımızın bize talimat verdiği üreten belediyeciliği mutlaka anlatın ki bizim Belediye Başkanlarımız iş başına geldiklerinde beytül mala hiçbir şekilde dokunmayacaklarını, vatandaşa eziyet etmeyecekleri iyice bilinsin. Canla, başla, ayırmadan ve ayrıştırmadan bir belediyecilik ortaya konulur. Ben inanıyorum ki rahmetin ve mağfiretin olduğu bu dönemde inşallah birinci bayramımızı 31 Mart akşamı yapacağız. İkinci bayramımız olarak da Ramazan Bayramımızı yapacağız. Diyorum ki istek bizden, destek sizden, takdir Cenab-ı Allah'ın. Allah yolumuzu, partimizi açık eylesin."