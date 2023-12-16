Afyon’da yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Susuz Kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar-İscehisar İlçesi hattında çalışan kooperatife ait yolcu otobüsü yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce orta refüje çarptı, ardından yan yatarak devrildi.
25 KİŞİ YARALANDI
Kaza yerinden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı trafik kazasında devrilen otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan 25 kişi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
BAŞKAN ŞAHİN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Kazanın ardından İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin açıklama yaptı. Başkan Şahin, "İscehisar- Afyonkarahisar güzergahında taşımacılık yapan Kooperatife ait otobüsün Susuz Mevkiinde kaza yapması sonucu 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim" dedi.