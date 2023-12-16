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Giriş Tarihi: 16.12.2023 19:37 Son Güncelleme: 16.12.2023 20:56

Afyon’da yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 25 kişi yaralandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyon’da yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Susuz Kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar-İscehisar İlçesi hattında çalışan kooperatife ait yolcu otobüsü yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce orta refüje çarptı, ardından yan yatarak devrildi.

25 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerinden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı trafik kazasında devrilen otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan 25 kişi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

BAŞKAN ŞAHİN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Kazanın ardından İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin açıklama yaptı. Başkan Şahin, "İscehisar- Afyonkarahisar güzergahında taşımacılık yapan Kooperatife ait otobüsün Susuz Mevkiinde kaza yapması sonucu 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim" dedi.

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Afyon’da yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi yaralandı
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