Afyon’da Zafer Haftası dolu dolu kutlanacak

Afyonkarahisar, Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kutlamalar, 25 Ağustos Pazar günü Şuhut Belediye Şehir Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak olan Nilgün Kızılcı konseri ile başlayacak. Aynı gün, "Zafere Doğru: Cumhuriyet Doğuyor" etkinliği de gerçekleştirilecek. 27 Ağustos'ta Zafer Meydanı'nda, TRT FM Radyo ve TRT Dijital ekranlarında canlı yayın yapılacak. Saat 20.00-22.00 arasında gerçekleşecek olan bu yayında, TRT sanatçıları Zafer Meydanı'nda şehir konseri verecek. Bu etkinlik 29 Ağustos'ta saat 21.15'te devam edecek.

SERGİ AÇILACAK

Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi ile ilgili bir panel de düzenlenecek. Panelde, Prof. Dr. Gürsoy Şahin "Büyük Taarruza Giden Süreç", Prof. Dr. Selma Yel "Büyük Taarruzun Stratejisi ve Tarihi Arka Planı" ve Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan "Türk Ordusu İlerliyor, Avrupa Telaşta: Büyük Taarruz Sırasında Diplomasi" başlıklı sunumlar yapacak. Panel, 29 Ağustos'ta saat 14.00'te Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türk Tarih Kurumu arşivinden fotoğraflarla hazırlanan "Milli Mücadelede Batı Cephesi" sergisi de 29 Ağustos'ta ziyaretçilere açılacak. Bu etkinlikler, Afyonkarahisar'da zaferin coşkusunu yaşatacak.