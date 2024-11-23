Afyon’daki feci yangın sonrası restoran ortağı S.K. tutuklandı

Yangın, Afyonkarahisar-İzmir Karayolu üzerindeki Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yer alan bir akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda, odun sobasından çıkan kıvılcımların tavanda bulunan hasırlara sıçraması sonucu başlamıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında Hanım Çakır yoğun dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Çakır'ın ardından 17 kişi de yaralanırken, olay sonrası başlatılan incelemelerde iş yerinin 3 ortağından S.K. gözaltına alındı.
S.K., polis ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunu takiben mahkemeye çıkarılan S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, yangının çıkış sebebi ve olayda ihmali olanların belirlenmesi amacıyla soruşturmayı genişleterek devam ettiriyor.