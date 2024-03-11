Afyonkarahisar için önemli proje: Turizm başlangıç noktası

Her gün yeni bir projesini açıklayan AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay bu kez turizm başlangıç noktası projesi ile ilgili bilgi verdi. Eski Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu arazide ilimize gelen misafirlerimizin şehir turuna başlangıç yapabilecekleri, içerisinde yeraltı otoparkı, Turizm Bilgi Ofisi, araç şarj istasyonları ve tur otobüsleri park alanlarının olduğu bir merkez kurulacağını söyleyen Uluçay, bu projeyle birlikte Afyonkarahisar esnafına da destek olacaklarını kaydetti.

"Turizm gelirlerimiz artacak"

Uluçay, "İlimize gelen misafirlerimiz konakladıkları otellerden dışarı çıkacak ve şehrimizi turizm başlangıç noktası ile ücretsiz gezi otobüsüyle ziyaret edecek ve esnaflarımız kazanacak, turizm gelirlerimiz artacaktır. Projemiz, şehrimiz böylelikle dünyaya tanıtacak ve daha iyi bir konuma gelecektir" dedi.