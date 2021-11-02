Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bir hırsızlık şebekesini çökertti. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise aranıyor.

Afyonkarahisar merkezli 3 kentte JASAT operasyonu | Video

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bu yıl içerisinde meydana gelen kablo, trafo ve su motoru hırsızlığı olaylarının faillerinin tespitine yönelik JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. JASAT dedektifleri, A.D. (23) isimli şahsı takibe aldı. Dedektifler, yaptıkları araştırmada A.D.'nin M.A. (31) ve İ.A. (24) isimli şahıslar ile birlikte hareket ettiğini belirledi. Şüphelilerin son 5 ay içerisinde Afyonkarahisar ve Eskişehir'de 6, Konya'da 22 olay olmak üzere toplam 34 faili meçhul olayın zanlıları olduğunu tespit etti. Elde edilen bulgular üzerine harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şahısların ikametleri ile birlikte kent merkezinde bulunan bir hurdacı olmak üzere toplam 6 adrese baskın düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 350 kilogram bakır kablo, 300 kilogram hurda demir, 18 kilogram soyulmuş bakır kablo, 17 kilogram alüminyum kablo ve 5 adet su motoru ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, FİRARİ 2 KİŞİ ARANIYOR

Malzemeleri alan hurda firmasının sahibi Ş.Ş. ise ifadesinde son üç ay içerisinde malzemelerin şüpheliler tarafından kendisine getirildiğini ve hırsızlık malı olduğunu bilmediği için hurda malzeme olarak satın aldığını söyleyerek, şüphelileri teşhis etti. Operasyonun ardından A.D. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 2 zanlıyı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.