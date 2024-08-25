Afyonkarahisar Sandıklı’da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Susuz Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, O.U. (38) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda Kamil Çetin'in (80) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Kamil Çetin ile otomobilinde bulunan eşi Hacer Çetin (75) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü O.U. ve aracında bulunan A.R.U. (37), N.A.U. (7) ve A.A.U. (1) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Yapılan incelemelerin ardından Çetin çiftinin cenazeleri, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü O.U., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.