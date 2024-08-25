Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar Sandıklı’da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.8.2024 12:51 Son Güncelleme: 25.8.2024 13:18

Afyonkarahisar Sandıklı’da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar Sandıklı’da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Susuz Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, O.U. (38) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda Kamil Çetin'in (80) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Kamil Çetin ile otomobilinde bulunan eşi Hacer Çetin (75) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü O.U. ve aracında bulunan A.R.U. (37), N.A.U. (7) ve A.A.U. (1) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Yapılan incelemelerin ardından Çetin çiftinin cenazeleri, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü O.U., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar Sandıklı’da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA