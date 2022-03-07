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Giriş Tarihi: 7.3.2022 10:58 Son Güncelleme: 7.3.2022 11:09

Afyonkarahisar su sporlarının merkezi oluyor

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar su sporlarının merkezi oluyor

Afyonkarahisar Su Sporları Merkezi (Kano Tesisi) faaliyetlerine başladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek 'in destekleriyle Akarçay'da yer tahsisi yapılan, Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle hayata geçirilen ve Türkiye'de şehir merkezine kurulan ilk tesis olma özelliğine sahip Kano Tesisi tamamlandı.

Tesiste soyunma odaları, antrenör odaları, kafeterya, amfi tiyatro, fitness salonu, toplantı salonu, ofis, mutfak ve mescit bulunuyor. 600 metrekare alana sahip Kano Tesisi'nde başarılı sporcuların yetişmesine olanak sağlanacak. Hedef ise ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılması, şehrin spor turizmine katkı sağlanması.

PROFESYONEL SPORCULAR YETİŞECEK

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Afyonkarahisar'ın spor turizmine katkı sağlayan bir kent olduğunu belirten Başkan Zeybek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye Kano Federasyonu'ndan gelen arkadaşlar ziyaretleri sırasında Akarçay'ı görmüşlerdi. Buraya hayran kaldıklarını ve burada kano yarışlarının yapılabileceğini ifade ettiler. Biz de belediyemize ait olan kafeyi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis ettik. İhalesi tamamlandı, inşası bitti. Araç gereçler temin edildi ve antrenmanlar başladı. Bu sene içerisinde burada kano yarışlarının yapılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda Afyonkarahisar'ın gençlerine ve öğrencilerine su sporlarında kendilerini yetiştirmelerine imkân sağlıyoruz. Bu tesis, şehrimizde su sporlarını teşvik etmek amacıyla tasarlanıp hayata geçirilen yeni ve önemli projelerden biri. Nice şampiyonların bu tesiste profesyonel sporcu olmasını arzuluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e ziyareti sırasında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de eşlik etti.

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Afyonkarahisar su sporlarının merkezi oluyor
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