Afyonkarahisar ve Kütahya bu defilede buluştu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Kütahya Valisi Musa Işın, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Numan Yöner, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tolga Yağan, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın kıymetli protokol üyeleri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen "Kütahya Zeybek Güzellemesi ve Afyonkarahisar'dan Esintiler Defilesi" açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Miraç Sünnetci, "Geleneksel Türk kültürümüzün yaşatılması ve gelecek kuşaklarımıza taşınmasındaki rol modellerden biri olan olgunlaştırma enstitülerimizin hazırlamış olduğu defileyi siz kıymetli misafirlerimizle buluşturuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Olgunlaşma Enstitülerimiz, geçmiş ve geleceğimiz arasındaki köprüyü kuvvetlendirmeleri açısından önemli bir paya sahip olacaklardır" dedi.

DEFİLE TAM NOT ALDI

Kütahya ve Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan, geleneksel Türk kültürüne ait örneklerin sergilendiği defile katılımcılar tarafından tam not aldı. Türk kültürüne ait parçaların modern çizgilerle tamamlandığı eserlerin gururla sergilendiği folklorik temalar katılan misafirlerden bol bol alkış aldı. Defile, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Kütahya Valisi Musa Işın'a ve eşlerine çiçek takdim etmesinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.