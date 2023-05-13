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Giriş Tarihi: 13.5.2023 17:59 Son Güncelleme: 13.5.2023 18:29

Afyonkarahisar'da 2 aracın kundaklandığı anlar kameralara yansıdı

Afyonkarahisar'da 2 hafif ticari aracın kundaklandığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Aracı kundaklamaya çalışan kişi veya kişiler olayın ardından aracın yanıp yanmadığını kontrol etmek için olay yerine gelerek kontrol etmesi pes dedirtti. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da 2 aracın kundaklandığı anlar kameralara yansıdı

Edinilen bilgiye göre; olay Afyonkarahisar Merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evin bahçesinde park halinde bulunan Hasan A.'ya ait hafif ticari araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Kundaklanma haberinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve kundaklanan araç kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, bu kez de Afyonkarahisar Merkez Kanlıca TOKİ'ler den kundaklama ihbarı aldı.

KUNDAKÇILAR KAMERALARDA

Kanlıca TOKİ Konutları'nda ki bir site, önünde park halindeki Ümit T.'ye ait hafif ticari araçta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kundaklama sonucu araçlarda meydana gelen yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'da 2 aracın kundaklandığı anlar kameralara yansıdı | Video

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, araçları kundaklayan şahısların olay esnasındaki halleri an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Kundakçıların kaydedildiği güvenlik kamerasında, siteye gelen kimliği belirsiz iki şüpheliden birinin gözcülük yapması, diğerinin park halindeki araca yanıcı madde dökerek yakması dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili başlatılan soruşturmalar sonucu aranan iki kişiden biri olduğu iddia edilen İshak A., isimli şüpheli şahıs Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YANIYOR MU YANMIYOR MU DİYE OLAY YERİNE GERİ GELDİ

Aracı kundaklamaya çalışan kişi veya kişiler olayın ardından aracın yanıp yanmadığını kontrol etmek için olay yerine gelerek kontrol etmesi pes dedirtti. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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Afyonkarahisar'da 2 aracın kundaklandığı anlar kameralara yansıdı
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