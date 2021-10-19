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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:18 Son Güncelleme: 19.10.2021 11:20

Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin öldüğü kaza ile ilgili flaş gelişme

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin öldüğü kaza ile ilgili flaş gelişme

Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü ile bir okulun müdürü görevden alındı.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında, öğrencileri taşıyan servis aracı kaza yapmış, 5 öğrenci hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili servis şoförü ile servis ihalesini alan araç sahibi tutuklanmıştı. Soruşturmanın devam ettiği kazayla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile Alanyurt Ortaokulu Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle görevden alındı.

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Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin öldüğü kaza ile ilgili flaş gelişme
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