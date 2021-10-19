Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin öldüğü kaza ile ilgili flaş gelişme

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında, öğrencileri taşıyan servis aracı kaza yapmış, 5 öğrenci hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili servis şoförü ile servis ihalesini alan araç sahibi tutuklanmıştı. Soruşturmanın devam ettiği kazayla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile Alanyurt Ortaokulu Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle görevden alındı.