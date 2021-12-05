Afyonkarahisar’da acı veda: Kazada ölen asker ebediyete uğurlandı

Kazada Karakoç, Koç ve Yıldız yaralandı. Ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Resul Koç hayatını kaybetti.

Koç için baba ocağı Bolvadin ilçesi, Merkez Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine, Koç'un ailesi ile yakınlarının yanı sıra, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve askeri erkan katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Resul Koç için helallik alındı. Koçun Türk bayrağına sarılı naaşı asker ve sevenlerinin omzunda şehir kabristanına defnedildi.