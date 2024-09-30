Afyonkarahisar’da aile faciası: Eşini ve oğlunu vurup intihar etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Seydi Aktan ve eşi Satı Aktan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen Seydi Aktan evde bulunan tüfekle eşinin üzerine ateş açtı. O sırada araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan 24 yaşındaki oğulları M.Aktan'da kurşunların hedefi oldu.

KARISI VE OĞLUNU VURUP İNTİHAR ETTİ

Karısı ve oğlunu vuran Seydi Aktan'ın aynı tüfekle kendine de ateş ederek intihar etti. Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde Seydi Aktan'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme başlatırken hastaneye kaldırılan Satı Aktan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken oğlu M.Aktan'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.