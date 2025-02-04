Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da asayiş uygulamalarında 27 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 4.2.2025 22:17 Son Güncelleme: 5.2.2025 00:24

Afyonkarahisar’da asayiş uygulamalarında 27 kişi yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında kent genelinde geniş çaplı asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Şok uygulamalar kapsamında, özellikle kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve il genelinde yapılan kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da asayiş uygulamalarında 27 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde, "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Ayrıca adli para cezası ve ifade alınması amacıyla aranan 11 şahıs da yakalandı. Öte yandan, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında yapılan operasyonda ele geçirilen 65.500 Euro, mağdur kişiye teslim edildi.

BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI

Denetimler kapsamında toplam 4 bin 393 kişi ve bin 511 araç sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde 57 şahıs ve 22 araca idari para cezası kesildi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 3 tabanca, 1 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 38 bıçak, 85 fişek, 92,49 gram ve 13,5 gram olmak üzere iki ayrı miktarda uyuşturucu madde, 131 adet uyuşturucu hap, 11 adet cep telefonu, 17.600 makaron ele geçirildi. Ele geçirilen 38 adet bıçak nedeniyle 38 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı belirlenen 7 şahsa ise idari para cezası verildi. Yetkililer, kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar’da asayiş uygulamalarında 27 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA