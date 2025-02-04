Afyonkarahisar’da asayiş uygulamalarında 27 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde, "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Ayrıca adli para cezası ve ifade alınması amacıyla aranan 11 şahıs da yakalandı. Öte yandan, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında yapılan operasyonda ele geçirilen 65.500 Euro, mağdur kişiye teslim edildi.

BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI

Denetimler kapsamında toplam 4 bin 393 kişi ve bin 511 araç sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde 57 şahıs ve 22 araca idari para cezası kesildi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 3 tabanca, 1 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 38 bıçak, 85 fişek, 92,49 gram ve 13,5 gram olmak üzere iki ayrı miktarda uyuşturucu madde, 131 adet uyuşturucu hap, 11 adet cep telefonu, 17.600 makaron ele geçirildi. Ele geçirilen 38 adet bıçak nedeniyle 38 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı belirlenen 7 şahsa ise idari para cezası verildi. Yetkililer, kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.